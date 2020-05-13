Украина закупит у США военные катера

Министерство обороны в текущем году закупит в США три военно-морских катера типа Island. Обэтом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью изданию День.



По его словам, еще в конце прошлого года было понимание между Пентагоном и Министерством обороны Украины, что приоритетом этого года должно быть усиление безопасности в акватории Азовского и Черного морей.



"И поэтому львиная доля средств, выделяемых на помощь Украине, пойдет на финансирование поставок именно Военно-морским силам ВСУ", - отметил дипломат. Он уточнил, что не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island.



"Два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года. А в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа. Возможно, коронавирус несколько затормозил технический процесс подготовки, но этот вопрос не снят с повестки дня и, поверьте, все договоренности будут реализованы", - заявил Ельченко.



Он также сообщил о подготовке соглашения, которое продлит прямые закупки в США противотанковых ракетных комплексов Javelin Министерством обороны Украины.



"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины, для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях и я не буду конкретизировать, но это делается и, думаю, что эти закупки будут сделаны в течение этого года", - резюмировал дипломат.



Как сообщалось, ранее Минобороны договорилось с США о закупке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

