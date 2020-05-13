Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС

Европейская комиссия представила план по безопасному открытию границ и возобновлению туризма в Европейском союзе. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.



Сообщается, что руководство Еврокомиссии направлено на то, чтобы дать возможность людям свободно перемещаться в рамках Евросоюза, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии коронавируса.



В частности, странам, которым удалось побороть распространение COVID-19, рекомендуется снять ограничения на свободу передвижения. Если эпидемическая ситуация в стране не позволяет общее снятие ограничений, тогда предлагается поэтапный план снятия ограничений. При этом подход к снятию ограничений должен быть гибким и включать возможность повторного ужесточения мер.



Открытие границ должно проводиться на основе трех критериев:



Эпидемиологического - на основе руководства Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и с использованием региональной карты, разработанной ECDC;



способность применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая дополнительные меры, в которых физическое дистанцирование может быть сложным;



экономические и социальные соображения - сначала определяют приоритетность трансграничного перемещения в ключевых областях деятельности, включая личные причины.



При этом акцентируется внимание не принципе недискриминации, когда страны призывают открывать границы в равной степени для стран ЕС.



Для транспортных перевозок рекомендуется сохранение дистанции за счет уменьшение плотности пассажиров. При этом должны использоваться средства индивидуальной защиты, такие как маски.

