Шмыгаль рассчитывает на $10 миллиардов поддержки от международных партнеров

Международные финансовые организации и другие партнеры могут предоставить Украине более 10 млрд долл.; это зависит от результатов переговоров Украины с МВФ.



Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.



"Переговоры непростые... Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума и получения первого транша. Надеемся, что до конца мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша", - отметил Шмыгаль.



По его словам, успех в переговорах с МВФ повлияет на возможность получения Украиной средств от других партнеров.

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В целом Шмыгаль надеется получить более 10 млрд долл. финансовой поддержки для Украины от различных финансовых институтов и международных организаций, в том числе МВФ и европейских структур, а также от стран-партнеров.



Получение этого финансирования, по мнению Премьер-министра, очень важно, чтобы в следующем году иметь рост экономики на 7%.



"Чрезвычайно важно двигаться вперед и получать эти средства", - подчеркнул Шмыгаль.



Он также отчитался о средствах, которые уже поступили в Украину.



"Поступили первые деньги... Мы получили часть несвязанного финансового кредита от Германии. Общий объем помощи - 1,4 млрд грн в течение последних двух лет. Ожидаем последующие 190 тыс. евро от Германии. Это будет отраслевая поддержка - на борьбу с коронавирусом, на поддержку бизнеса", - сказал Шмыгаль.



Как сообщал Укринформ, 7 мая 2020 года в Международном валютном фонде сообщили, что переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.



По данным представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, речь идет о сумме в 5 млрд долл.



Однако, по словам министра финансов Сергея Марченко, без принятия законопроекта, запрещающего возврат неплатежеспособных банков бывшим владельцам, никакое дальнейшее сотрудничество с МВФ невозможно.



