Рада отправила на доработку законопроект об оборонных закупках

Верховная рада отправила на второе повторное чтение законопроект №2398-д "Об оборонных закупках", передает корреспондент РБК-Украина.



Принятие закона во втором чтении поддержали лишь 220 нардепов. А за его направление на доработку в комитет проголосовали 236 парламентариев.



Согласно с пояснительной запиской к проекту закона, его принятие должно было обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС.



Документом было предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов; четко определены полномочия Минобороны и Минэкономики в части осуществления закупок.



Также в законе прописано:



постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО;



предоставление возможности госзаказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, а также осуществлять закупки по импорту;



осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования;



установления госзаказчиком дополнительных критериев отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности снабжения (своевременное и надежное выполнение договора).



Напомним, данный законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря. За него проголосовали 293 парламентария.

