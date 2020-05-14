Киев отказывается подписывать декларацию против пыток, заявили в ЛНР

Киев отказывается подписывать декларацию, декларацию об осуждении пыток в отношении лиц, заключенных под стражу в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.



Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая.



"Уже неоднократно на протяжении третьего года... представитель ОБСЕ Тони Фриш пытается подвести стороны, представителей республик и представителей Киева, к подписанию декларации, которая запрещает пытки к лицам, которые удерживаются в результате конфликта", - сказала Кобцева в эфире радио "Вести плюс Луганск" по итогам встречи гуманитарной подгруппы.



Представитель ЛНР уточнила, что позиция самопровозглашенных республик – однозначно подписывать. "Мы готовы, выполняли и выполняем все обязательства. Позиция украинской стороны – категорическое нет, и они здесь находят различного рода уловки", - дополнила Кобцева.



По ее словам, новые представители Киева в гуманитарной подгруппе занимают такую же позицию, как и предыдущие, и сегодня было заявлено об отказе подписать декларацию. "Все-таки было сказано, что они декларацию подписывать не будут. На наш вопрос, можем ли мы воспринимать это как то, что украинская сторона будет продолжать издеваться над людьми, подвергать их пыткам и насилию, конечно, ответа не поступило", - объяснила представитель ЛНР.



В 2018 году координатор от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш предложил на заседании гуманитарной подгруппы принять декларацию об осуждении любых форм пыток, жестокого обращения, сексуального насилия и угроз применения насилия в отношении лиц, заключенных под стражу в связи с конфликтом в Донбассе.

