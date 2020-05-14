Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната

Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната. Об этом сообщает портал TMZ.



Артистке удалось добиться судебного запрета на приближение к ее дому 24-летнего поклонника Пренелла Руссо, который неоднократно появлялся на пороге без маски и перчаток. Он интересовался у отца звезды, здесь ли живет Билли Айлиш, а затем сидел на крыльце и читал книгу, отказываясь покидать территорию.



Отмечается, что его прогоняла охрана, однако фанат возвращался к дому исполнительницы. По словам Айлиш, Руссо приходил к ее дому семь раз.



Дважды за неделю поклонника брали под стражу, но не смогли привлечь к ответственности из-за ограничений, которые установлены в тюрьмах страны из-за пандемии коронавируса. В итоге мужчину просто отправили домой в Нью-Йорк.



Артистка и ее семья переживают, что поклонник может вернуться обратно.





