Рацион сказывается на способности сохранять внимание

Всего одного приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров достаточно, чтобы ослабить способность к концентрации, пишет Medical Express. Вывод сделан по итогу сравнения состояния 51 женщины, чей рацион был богат насыщенными или ненасыщенными жирами (пища приготовлена на подсолнечном масле).



Оказалось, тесты на концентрацию проходили с трудом после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров. Также концентрация была снижена у людей с повышенной проницаемостью стенок кишечника (кишечная флора попадала в кровоток), вне зависимости от насыщенных жиров в рационе. О степени проницаемости говорило наличие особой молекулы, сигнализирующей об эндотоксемии - присутствии бактериальных токсинов за пределами кишечника.



Специалисты предполагают, что сниженная концентрация внимания вызвана воспалительным процессом, который инициируют или насыщенные жиры, или бактериальные токсины. В поддержку этой теории говорит тот факт, что жирные кислоты могут проникать через гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от внешний воздействий.

