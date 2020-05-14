"Антиколомойский" закон обжаловали в суде

В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия антиколомойского закона о банках. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.



Сообщается, что иск подал народный депутат Антон Поляков в отношении спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.



"Истец просит суд признать противоправными действия председателя ВРУ Дмитрия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)", - говорится в сообщении.



Также Поляков требует признать противоправными действия Гетманцева во время заседания финансового комитета 30 марта в части включения, рассмотрения и принятия банковского законопроекта.



Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.



Напомним, 13 мая парламент окончательно поддержал закон о банковских услугах. После этого внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что подал проект постановления об отмене данного закона. До его рассмотрения в сессионном зале подписание закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и, соответственно, для президента Владимира Зеленского.

