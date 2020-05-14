В Киеве не хватает более 4 тысяч врачей

По состоянию на 1 января этого года в Украине не хватает более 4000 врачей. Об этом сообщил журналисту УНН глава совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.



"По официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 января 2020 года разрыв между штатными должностями заведений здравоохранения и врачами, физическими лицами, если мы говорим о врачах системы Минздрава, то есть департаментов здравоохранения, работающих в государственных и коммунальных заведениях (в Киеве - ред.), составил 4 275 человек", - рассказал Кубанский.

