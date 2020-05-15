Саакашвили начал искать реформаторов в интернете

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, недавно просивший и.о. посла США о более тесном сотрудничестве, объявил, что набирает "команду реформаторов", а также разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 14 мая.



Так, Саакашвили призвал всех желающих присоединиться к "команде реформаторов", заполнив анкету до 23:00 18 мая. Уже 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.



Согласно форме, обязательными критериями для кандидатов указаны:



владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;



опыт работы по специальности от 5-ти лет;



наличие рекомендации с предыдущего места работы;



запись короткого видео в этой форме.



Взамен в Раде реформ предлагают: "интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста".

