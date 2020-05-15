Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 планы и сотрудничество

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе видеоконференции обсудили с послами стран "большой семерки" (G7) возможности сотрудничества.



"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

