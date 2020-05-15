В ОП ожидают первый транш от МВФ в течение одной-двух недель

Украина ожидает получить первый транш кредита по новому соглашению с Международным валютным фондом в течение недели или двух, хотя вопрос общего объема программы все еще дорабатывается. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Ковалив сообщает Reuters, передает УНН.



В среду парламент принял законопроект о банках, который устраняет последнее препятствие для новой сделки с МВФ по поддержке экономики Украины, в то время как она переходит в рецессию, вызванную пандемией коронавируса, пишет издание.



Юлия Ковалив, как указано, сказала, что принятие законопроекта и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большая приверженность проведению реформ".



Правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля ранее заявляло, что ожидает сделки с МВФ на сумму 5 миллиардов долларов, но Ковалив отметила, что "точные цифры и сроки выдачи кредитов будут определены на следующей неделе".



Ковалив также прокомментировала опасения, что реформа может быть отложена из-за инициатив оспорить законопроект в КСУ: "Мы не ожидаем, что это может существенно задержать подписание и вступление в силу закона".

