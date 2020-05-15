Почему важно правильно разобраться с характеристиками светодиодного экрана

Проблема выбора наружных рекламных конструкций сегодня стоит особенно остро. Люди пресыщены обилием постеров, вывесок, штендеров, баннеров, слишком назойливые слоганы утомляют, а не привлекают внимание. Что делать владельцу бизнеса: магазина, аптеки, бара, ресторана, чтобы не потерять клиентов в условиях конкурентного рынка? Хорошей альтернативой надоевшим конструкциям могут стать led-панели — экраны, способные транслировать текстовую, видео, графическую, анимированную рекламу 24 часа в сутки, оставаясь заметными и днем, и ночью.

Какие бывают светодиодные экраны

Современные рекламные конструкции — светодиодные экраны, могут иметь различное исполнение, в зависимости от своего назначения. Наиболее востребованными вариантами считаются:

Уличные экраны. Крупноформатные конструкции, устанавливаемые на стадионах, в торговых и развлекательных комплексах, в крупных транспортных терминалах, на вокзалах, в аэропортах.



Экраны для помещений. Могут быть разного размера и назначения — от рекламных до информационных, хорошо видны даже на большом расстоянии, подходят для трансляции динамических и статических изображений.



Спортивные табло. Могут работать не только для демонстрации результатов или текущего счета. На универсальном светодиодном табло можно вывести рекламу или транслировать повторы лучших моментов матча.

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Основные преимущества и характеристики

У светодиодных экранов, используемых в рекламе, может быть несколько типов исполнения. Основное деление на уличные и для помещений не случайно: первые лучше защищены от влияния атмосферных факторов, способны бесперебойно работать и в жару, и в мороз. Тип сборки тоже имеет значение. Мобильные модели можно устанавливать и перевозить, меняя место их расположения. Стационарные рассчитаны на использование только в определенном помещении или пространстве, их еще называют «кабинетными».

К очевидным преимуществам led рекламных конструкций относят:

большой объем охвата;



привлечение внимания аудитории;



оптимизацию затрат на электроэнергию;



круглосуточную видимость;



огромный рабочий ресурс.

Среди важных характеристик светодиодных экранов можно отметить шаг пикселя — он варьируется от 2 до 6 мм, чем он меньше, тем лучше будет четкость картинки на небольшом расстоянии. Имеет значение и площадь дисплея.

Особенности выбора

При выборе рекламного светодиодного экрана большое значение следует обратить внимание на следующие моменты:

Место для установки. На улице лучше заметны широкоформатные экраны, в помещении можно использовать варианты меньшего размера.



Дальность просмотра. Модели дисплеев с самым большим шагом пикселей используют при установке на спортивных объектах, элементах городской архитектуры — чем дальше от них зритель, тем четче картинка. Способ управления. Пульт удобен в помещении, подключение к ПК — на улице.

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