Почти 600 человек вернулись в Украину спецрейсами в четверг - Госпогранслужба

В четверг 581 человек вернулся в Украину 5 специальными и чартерными рейсами, сообщила Государственная пограничная служба Украины.



"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывшего самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары", - информирует пресс-служба Госпогранслужбы.



Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.



Из числа прибывших граждан - 167 человек согласились и отбыли на обсервацию. Остальные пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.



Также в Госпогранслужбе отметили, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

