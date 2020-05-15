В Раде начали разрабатывать законопроект об оппозиции - Стефанчук

15 мая состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке проекта Закона Украины о парламентской оппозиции.



Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в Facebook.



В эту группу вошли народные депутаты - представители от депутатских фракций и групп, а также специалисты и эксперты по вопросам парламентской коалиции и оппозиции.



В рамках заседания обсуждались вопросы этапов и сроков подготовки законопроекта, а также алгоритм работы участников группы.

