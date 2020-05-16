ЕП одобрил выделение Украине 1,2 млрд. евро на борьбу с коронавирусом

Европарламент проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи, которые пойдут на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции. Сообщается, что 547 депутатов Европейского парламента поддержали данную инициативу Еврокомиссии. Против данного решения выступили 93 члена законодательного органа из 687 присутствующих на заседании.

При этом большинство депутатов голосовали дистанционно из-за карантинных мер, введенных в Европе.



Для вступления решения в силу его должен будет утвердить Совет Европейского Союза.



Напомним, что Украина входит в десятку партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву решено выделить наибольшую сумму. Албания получит 180 млн, Босния и Герцеговина - 250 млн, Грузия - 150 млн, Иордания - 200 млн, Косово - 100 млн, Молдова - 100 млн, Черногория - 60 млн, Северная Македония - 160 млн, а Тунис - 600 млн.



Выделенные деньги поступят в течение 12 месяцев в форме займов на выгодных условиях. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

