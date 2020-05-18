Люди-КСИР

Нам всем сейчас страшно не хватает инклюзивного национального диалога. В этом я полностью согласен с вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. И очень благодарен информационному агентству «Интерфакс-Украина» за блестящую реализацию проекта «Фрики среди нас». Они публикуют интервью с какими-то неведомыми людьми, которые оказываются вице-премьерами и заместителями главы Офиса президента. Никто же вообще не подозревал об их существовании. А они есть.



«Ты суслика видишь? Нет. А он есть». Так и с Резниковым. Он есть и высказывает очень правильные идеи насчет инклюзивного диалога. Проблема в том, что за шесть лет, как совершенно справедливо отметил Резников, «мы очень далеко ушли вперед в своем развитии» по сравнению с оккупированными территориями, «стремительно деградировавшими под воздействием российского оккупационного режима». Чистая правда. Подписываюсь под каждым словом. Вы оглянитесь вокруг и увидите разительные перемены. Европейские и натовские стандарты, уютные коворкинги и люди-КСИР. Признаюсь: сам ощущаю потребность повысить свой европейский уровень с помощью инклюзивного диалога. Подотстал от жизни и до сегодняшнего дня не слышал о существовании людей-КСИР, а также ЛГБТИК. Благодаря Алексею Гончаруку и Максу Нефедову научился различать BDSM и BRDO, хотя на самом деле это одно и то же. Спасибо и Сергею Лещенко, который своей активной позицией в различных гей-парадах просветил насчет ЛГБТ. Но вот что такое ЛГБТИК? Послы 21-й страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГТБИК. Следовательно, они есть среди нас, мир знает об их существовании и внимательно следит за соблюдением прав этой новой исторической общности людей.



Провел большую работу, изучая данную проблематику. Общался с экспертами из Офиса президента, правительственными чиновниками, сотрудниками BRDO и представителями «Радикальной партии». Оказывается, ЛГБТИК это абрревиатура! Лесбиянки, геи, бисексуалы, люди-трансгендеры и люди-КСИР

Естественно, население оккупированных территорий абсолютно не подозревает о культурном прорыве украинского мэйнстрима в процессе обретения членства в НАТО. Вы попробуйте объяснить жителю Донецка про квир-людей, их субкультуру, историю становления и развития. Да они даже про ЛГБТИК ничего не знают

Провел большую работу, изучая данную проблематику. Общался с экспертами из Офиса президента, правительственными чиновниками, сотрудниками BRDO и представителями «Радикальной партии». Оказывается, ЛГБТИК это абрревиатура! Лесбиянки, геи, бисексуалы, люди-трансгендеры и люди-КСИР. Последние меня поставили в тупик. Кто это, б…ть? Куда они …? И как?!! «Гугл» вообще шокировал. Пишет, что КСИР – это Корпус стражей исламской революции. В первоисточнике, которым для меня служит сайт «Украинская правда» (безусловный лидер в деле отстаивания прав и свобод ЛГБТИКов), однозначно указано: «люди-КСИР». Возможно, пропустил образование у нас корпуса стражей идеалов революции достоинства (КСИРД). Ведь нет, с…ка, инклюзивного общенационального диалога, а половые извращения так быстро меняются! То, что еще вчера было прогрессивным и европейским, становится глубоким отстоем уже сегодня. А в завтрашний день, как сказал классик, не только лишь все могут заглянуть. Вы представляете, что творится на временно оккупированных территориях и в Крыму, если мы, жители материковой, суверенной и европейской Украины, не успеваем за развитием ЛГБТ-сообщества? Просто стыдно кому-то признаться, тем не менее, факт остается фактом.В поисках людей-КСИР обошел близлежащие мусорки и помойки, однако не нашел ответа на мучивший меня вопрос. Если у нас есть корпус стражей идеалов революции, то кто его возглавляет? И чем они отличаются от традиционных друзей Лещенко? После чудовищного мозгового штурма выяснил: «УП» тоже не успевает за стремительным развитием европейской толерантности. И все, как вы понимаете, из-за отсутствия общенационального инклюзивного диалога. По всей видимости, имелись в виду люди-квир. Согласно «Википедии», это «собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности».Перечитал еще раз. Ни хера не понял, но интересно! В цисгендерную идентичность соваться не стал. Это типа квантовой механики, только в очко. Не готов еще открыть для себя дивный новый мир. Но в ходе чтения специальных статей, посвященных развитию квир-движения в прогрессивных странах (а оно развивалось с начала восьмидесятых годов прошлого века), выяснил: разделение людей на лесбиянок, геев и так далее само по себе является дискриминацией по половому признаку. Люди-квир стоят гораздо выше этого, поскольку обладают «ненормативной идентичностью». Если выражаться проще, то квиртанутые совместно противодействуют «бинаризму, нормативности и недостатку интерсекциональности внутри мейнстримного ЛГБТ-сообщества». Думаю, после такого объяснения все встало на свои места. Только не понятно, как они… ну это самое. Впрочем, не важно.Естественно, население оккупированных территорий абсолютно не подозревает о культурном прорыве украинского мэйнстрима в процессе обретения членства в НАТО. Вы попробуйте объяснить жителю Донецка про квир-людей, их субкультуру, историю становления и развития. Да они даже про ЛГБТИК ничего не знают. Весь волнующий, многообразный, играющий всеми цветами радуги мир иных сообществ и квир-людей они называют одним словом – «пи…сы». Дикие, необразованные люди, отставшие от нас в развитии. Да, прав этот… как его… Резников. Только инклюзивный общенациональный диалог может совершить прорыв и как-то сгладить разницу между украинцами, проживающими на материковой и оккупированной Украине. Надо подготовить материалы по квир-людям. А их, вне всякого сомнения, очень много. Офис президента, Кабмин, другие структуры власти буквально кишат ими. Время инклюзивного диалога пришло!