Возобновление Бундеслиги принесло рекордные телерейтинги

Чемпионат Германии по футболу стал первым среди лиг Европы, который возобновил прерванный из-за пандемии коронавируса сезон. Это предсказуемо принесло рекордные телевизионные рейтинги.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.



За рестартом Бундеслиги следили более шести миллионов зрителей. Около 3,8 млн болельщиков смотрели чемпионат на официальном трансляторе матчей лиги Sky Germany, что вдвое больше обычной аудитории. Еще 2,45 млн человек смотрели прямую трансляцию на бесплатном канале Sky Sport News. Доля зрителей превысила рекордную цифру в 60%.



Отмечается, что наибольший интерес привлек поединок дортмундской “Боруссии” против “Шальке” (4:0).



Напомним, одна из пяти ведущих футбольных лиг Европы решила не возобновлять сезон. В остальных пока не определились с рестартом, но ждут разрешения политических властей.



Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси были приостановлены. Также УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

