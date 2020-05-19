Транспортный вопрос

Вчерашнее совещание у президента и премьера показало, что правительство не понимает до конца свой же план трехэтапного восстановления регулярного пассажирского сообщения в Украине. Понятно одно – заболеваемость растет, но наземный транспорт решили запускать. Вопрос: а нужен ли был транспортный коллапс вообще? Мировой опыт не подтверждает эффективности транспортной жести по-украински. Как и московскую дуристику со спецпропусками.



Перефразируя Булгакова, можно сказать, что в условиях карантина мы – такие же обыкновенные, в общем, люди, напоминаем прежних, лишь транспортный вопрос нас испортил. И это действительно так. Лишив большую часть населения права на передвижение (заходить в общественный транспорт без спецпропусков нельзя), очень многим сделали больно. В прямом и переносном смысле слова.



Говорят, что больше всего семейных конфликтов и разводов вызвало совместное сидение в четырех стенах людей, которые раньше видели друг друга только утром, вечером и по выходным. Я бы добавила сюда еще и проблему транспорта.



Больше всего, как обычно, пострадали бедные и слабые: старики, малообеспеченные и больные люди. Им никто не давал спецпропусков, чтобы добраться до магазина, поликлиники или аптеки, до своих родных и близких. Не у всех это есть под боком.



Бабушка, которая топает три остановки с полной авоськой овощей и хлеба, начинает тихо ненавидеть своих родственников, если они у нее есть. Не раз приходилось слышать во дворе жалобы, что не приезжают, не проведывают, не помогают.



Ну, а на такси из города в пригород или из конца в конец мегаполиса не наездишься. Особенно, если месяц-полтора без зарплаты. Заказ продуктов? Отличная штука в теории. Вы пробовали заказать пачку творога, пакет молока и пачку анальгина? Попробуйте! Услышите, что вам ответят.



А вот Индия, которая, как и мы, закрыла по всей стране метро и общественный транспорт, явно погорячилась. Уже сейчас понятно, что их власти наделали много глупостей с тотальным карантином и сейчас расхлебывают последствия своих мер, констатируя приближение крупнейшего в своей истории экономического кризиса

А почему не как в Швеции, которая остается открытой для туристов, не отправляет никого на обсервацию, где не закрывали ни школы, ни рестораны, ни тем более метро? Там никакого конца света нет. Ну, ладно Швеция, о которой все знают. А то, что Гонконг тоже не вводил жесткого карантина, хотя он рядом с Китаем, вы слышали? Но это на самом деле так

Для одиноких и вовсе настал адский ад. Они не могут себя нормально обслужить. А социальным работникам денег на такси никто не дает. Поэтому они стали нечастыми гостями у своих подопечных. Пришел, убрал, помыл бабушку, нужно в магазин. Но даже, если пропуск есть, транспорта фактически нет. Как минимум в Киеве.Лично слышала, как обессиленная детская медсестра в магазине на кассе рассказывала знакомой, что ей пришлось потратить девять часов, чтобы проведать четырех новорожденных на участке. На каждой остановке транспорта она стояла по 1,5-2 часа.Когда условия карантина смягчили, а транспорт не вернули, Киев превратился в одну тотальную пробку. Такси тут же подорожало вдвое. Вместе с ним повысились цены на стрижки, маникюр, ремонты, стоматологию и все остальные услуги. А что вы хотите?В стоимость любой услуги теперь дополнительно включается плата за такси, дезинфекция после каждого клиента, запись по одному и т.д. Таким образом, теоретические рассуждения, что раз у народа нет денег (а их пока действительно нет), то цены упадут, на практике не подтвердились. Теории спроса и предложения у нас не работают, особенно в условиях коронакризиса.Все это можно было бы пережить и списать на пандемическую чрезвычайку, если бы общественный транспорт полностью запретили все страны мира. Но, кроме печально известного города Уханя, такие меры были приняты в считанных странах мира. Например, в Словении, Индии, кое-где в Латинской Америке.Словению можно понять: они на границе с Италией, с другой стороны на нее давила Австрия, поэтому там был очень жесткий карантин, с запретом выезжать за пределы своих муниципалитетов (кроме как для работы либо визита к врачу).А вот Индия, которая, как и мы, закрыла по всей стране метро и общественный транспорт, явно погорячилась. Уже сейчас понятно, что их власти наделали много глупостей с тотальным карантином и сейчас расхлебывают последствия своих мер, констатируя приближение крупнейшего в своей истории экономического кризиса.В европейских странах метрополитен, практически везде работает, но с разными ограничениями. В Италии, Германии, Франции работу общественного транспорта не останавливали даже в пик эпидемии. Правда, итальянцев в северных провинциях, где свирепствовала эпидемия, так жестко загнали в дома, они и сами не желали выходить. И тем более старались никуда не ездить.Но в других странах было поспокойнее. Понятно, что абсолютно везде был введен масочный режим. В Лондоне закрыли около 40 станций, чтобы народ не шастал по подземным переходам с ветки на ветку. Во Франции общественный транспорт в крупных городах работал. В провинции его и так нет из-за недостатка финансирования. Там один автобус на маленький городок.В Германии по-немецки идеальный порядок, там транспорт ходит образцово-показательно по минутному расписанию. И в условиях карантина ничего особо не поменялось. Лишь ввели новые правила проезда: не заходить в автобус через переднюю дверь, чтобы не заразить водителя, и покупать билеты заранее в терминалах или онлайн.Можно констатировать, что почти все развитые страны мира сделали ставку не на прекращение движения транспорта, а на уменьшение риска заражения в нем. А от чего заражение? Правильно, от тесноты и контактов.Поэтому рассадили пассажиров через одного, чтобы сохраняли дистанцию. Пустили чаще подвижной состав на популярных маршрутах и уменьшили или сократили непопулярные маршруты, чтобы не создавать очереди.Во многих городах мира на входе в метро действует температурный скрининг, в некоторых ультрафиолетовые лампы и приборы со стерилизующим эффектом. Усилили вентиляцию. После каждого рейда стали обрабатывать салоны транспорта дезинфекторами. В Нью-Йорке метро закрывают на ночь для проведения тотальной дезинфекции. Неужели мы не могли пойти таким же путем?Могли, но вот стукнула кому-то при власти в голову идея остановить пассажирский транспорт, чтобы не перевозили заразу по городу, и все весело согласились. Причем что меня позабавило, так это аргумент, что если бы не транспортный паралич, у нас было бы столько же заболевших (в процентном соотношении), как в США. Как известно, Штаты вышли на первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.А почему не как в Швеции, которая остается открытой для туристов, не отправляет никого на обсервацию, где не закрывали ни школы, ни рестораны, ни тем более метро? Там никакого конца света нет. Ну, ладно Швеция, о которой все знают. А то, что Гонконг тоже не вводил жесткого карантина, хотя он рядом с Китаем, вы слышали? Но это на самом деле так.Как бы это удивительно ни звучало, но, несмотря на большую плотность населения, общественный транспорт там курсирует как обычно, люди ходят на работу, сидят на удаленке только родители детей (школы и детские сады все-таки закрыли). И заболеваемость не выше, чем в странах с жесткими мерами изоляции.Но все эти примеры явно не из нашей жизни. Мы славяне, менталитет у нас славянский, и сколько бы мы ни бегали от России, глядя на дичайшие толпы и бесконечные очереди в московском метро после введения городскими властями спецпропусков, понимаешь – это наш вариант решения одной проблемы путем создания... другой. Чтобы не в метро заражались, а на входе. Логистика – она же от слова «логика». А логика – это не наш вариант.