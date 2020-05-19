Киевский метрополитен после карантина будет работать без жетонов

Киевский метрополитен после возобновления работы заменит жетоны разовыми билетами с QR-кодом (бумажными или электронными), говорится в сообщении на сайте предприятия.



В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.



После выведения жетонов из обращения платить за проезд на турникетах столичного метро можно будет при помощи: Kyiv Smart Card; карточки метро (до 31 марта 2021); бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах; мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или Kyiv Smart Сard; разового билета с QR-кодом.



Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро также могут использовать "Карточку киевлянина". Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.



В сообщении киевского метрополитена также указывается, что оплата за проезд в наземном транспорте также будет осуществляться с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы.



"Однако до 1 июля у пассажиров оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе", - отмечается в сообщении.



На сайте "Киевпастранса" в то же время нет информации о выведении бумажных билетов из пользования по окончанию карантина.

