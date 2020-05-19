В Раде назвали сроки легализации игорного бизнеса

Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса до конца мая. Такое мнение в интервью Интерфакс-Украина высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.



"До конца мая мы его планируем принять", - сказал Арахамия.



Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.



Тем не менее, спикер Рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что на этой неделе парламент не будет рассматривать закон об игорном бизнесе.

