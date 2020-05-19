Рада отправила на доработку законопроект о медиа

Верховная Рада поддержала предложение о направлении в комитет для подготовки на повторное первое чтение проекта закона "О медиа" (№ 2693). "За" проголосовало 278 народных депутатов, передает корреспондент УНН.



Согласно тексту проекта закона, обнародованном на сайте ВР, проект направлен на обеспечение реализации права на свободу выражения мнений, права на получение разносторонней, достоверной и оперативной информации, на обеспечение плюрализма мнений и свободного распространения информации, на защиту национальных интересов Украины и прав пользователей медиа сервисов, регулирование деятельности в сфере медиа в соответствии с принципами прозрачности, справедливости и беспристрастности, стимулирование конкурентной среды, равноправия и независимости медиа.



Ранее проект поддержал комитет Рады по вопросам свободы слова.

