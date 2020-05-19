Украинский экспорт сахара обвалился из-за COVID-19

Экспортные продажи сахара в апреле снизились в 2,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 9,1 тыс. т. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила ассоциация Укрсахар.



По словам аналитика ассоциации Назара Михайловина, в конце марта спрос на украинский сахар вырос и производители смогли поставить на внешние рынки около 20 тыс. т.



"Уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создала неблагоприятные условия для украинских производителей, поэтому за апрель мы снова вернулись к привычным объемов за месяц - 9,1 тыс. т", - отметил эксперт.



В целом за восемь месяцев текущего маркетингового года украинские сахарозаводы сократили экспорт почти в 4 раза, до 76,4 тыс. т. "Это достаточно прогнозируемый показатель, поскольку большинство наших рынков занял российский сахар", - сказал представитель Укрсахара.



По его словам, с учетом неблагоприятных факторов ассоциация понизила прогноз экспорта сахара в 2019-2020 маркетинговом году до 120 тыс. т с предыдущих 300 тыс. т.

