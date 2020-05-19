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- Криклий объяснил, почему важно предоставить Укрпочте право осуществлять банковские услуги
Криклий объяснил, почему важно предоставить Укрпочте право осуществлять банковские услуги
Предоставление Укрпочте права осуществлять банковские услуги позволит обеспечить доступными финансовыми услугами всех украинцев, в том числе 15 млн граждан, проживающих в сельской местности.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии после одобрения законопроекта 2788-Д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи” в первом чтении.
“Сегодня банкоматы есть только в 30% населенных пунктов, банковские отделения - вообще только в 6%. По уровню доступности финансовых услуг для людей мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Законопроектом 2788-Д, который сегодня поддержали депутаты в первом чтении, вводится система почтовых счетов, что фактически приравниваются к банковским. Это позволит Укрпочте обеспечивать доступными финансовыми услугами всех украинцев, потому что даже в самых маленьких городках и селах, в отличие от банков, есть почтовые отделения. А для самой компании такие изменения значительно расширят возможности деятельности и развития”, - сказал он.
По словам министра, особенно актуальными такие услуги Укрпочты станут для 15 миллионов украинцев, которые проживают в сельской местности. Также Криклий отметил, что люди смогут удобно получать пенсии, другие социальные выплаты, денежные пособия или осуществлять перевод средств.
Как сообщалось, Верховная Рада 232 голосами в первом чтении приняла законопроект 2788-Д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи”. Он предусматривает привлечение национального почтового оператора “Укрпочта” к предоставлению банковских услуг всему населению.