Криклий объяснил, почему важно предоставить Укрпочте право осуществлять банковские услуги

Предоставление Укрпочте права осуществлять банковские услуги позволит обеспечить доступными финансовыми услугами всех украинцев, в том числе 15 млн граждан, проживающих в сельской местности.



Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии после одобрения законопроекта 2788-Д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи” в первом чтении.



“Сегодня банкоматы есть только в 30% населенных пунктов, банковские отделения - вообще только в 6%. По уровню доступности финансовых услуг для людей мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Законопроектом 2788-Д, который сегодня поддержали депутаты в первом чтении, вводится система почтовых счетов, что фактически приравниваются к банковским. Это позволит Укрпочте обеспечивать доступными финансовыми услугами всех украинцев, потому что даже в самых маленьких городках и селах, в отличие от банков, есть почтовые отделения. А для самой компании такие изменения значительно расширят возможности деятельности и развития”, - сказал он.



По словам министра, особенно актуальными такие услуги Укрпочты станут для 15 миллионов украинцев, которые проживают в сельской местности. Также Криклий отметил, что люди смогут удобно получать пенсии, другие социальные выплаты, денежные пособия или осуществлять перевод средств.



Как сообщалось, Верховная Рада 232 голосами в первом чтении приняла законопроект 2788-Д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи”. Он предусматривает привлечение национального почтового оператора “Укрпочта” к предоставлению банковских услуг всему населению.



