Назван самый матерящийся актер

Назван самый матерящийся актер

Самым матерящимся актером назван Джона Хилл, сообщает Vulture со ссылкой на исследование портала Buzz Bingo.

Уточняется, что сайт проанализировал лексику 3,5 тысячи фильмов и определил, кто из артистов использовал больше всего нецензурных слов. На первом месте оказался Джона Хилл. Он смог стать лидером рейтинга благодаря таким работам, как «Волк с Уолл-стрит», «SuperПерцы», «Полный расколбас» и «Апокалипсис по-голливудски».

На первых местах списка оказались и такие звезды, как Леонардо Ди Каприо, Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Дензел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.

В марте портал Buzz Bingo составил рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов. Первое место заняла лента Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». В ней насчитали 715 ругательств. На втором месте — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером. В криминальной драме 2019 года нашли 646 бранных слов. На третьей строчке с 606 ругательствами оказался еще один фильм Скорсезе — выпущенное в 1995-м «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли.