Аваков должен довести до конца дело Шеремета - Зеленский

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.



"Его (Авакова – ИФ) ответственность – дело Шеремета. Пожалуйста, он начал это дело - он должен довести его до конца", - сказал Зеленский в среду в ходе пресс-конференции.



По словам президента, Аваков должен сделать все, чтобы те, кто причастен к убийству Шеремета, понесли ответственность.



"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, моим близким другом. Наоборот, у него есть близкие друзья, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, да", - добавил глава государства.



"Что касается дела Шеремета. Оно (уголовное дело – ИФ) более сложное, мы это с вами понимаем. Однозначное ли оно – я тоже не знаю", - сказал Зеленский.



"Меня пригласили – я пришел (на пресс-конференцию по расследованию убийства Шеремета – ИФ). Я хочу быть приглашенным на все громкие дела (…) где будут ждать моей поддержки, я буду приходить" - сказал президент, поясняя свое присутствие на пресс-конференции, на которой была озвучена информация о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.



Он отметил, что если следствие и суд докажут, что те люди, которые сейчас подозреваются, невиновны, "то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей".



Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

