Межобластной транспорт запускать еще рано - Зеленский

Межобластной транспорт в Украине пока не запустят, поскольку к этому готовы только шесть областей, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.



По его словам, все зависит от уровня заболеваемости COVID-19 в регионах.



"Между областями транспорт мы пока не можем обеспечить. Только шесть областей готовы к этому, где идет снижение заболеваемости", - заявил Зеленский.



Перед этим глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что транспорт с 22 мая могут запустить не везде. Чиновник перечислил ряд западных областей, где сохраняется высокий уровень заболеваемости. Там, скорее всего, и не запустят транспорт.

