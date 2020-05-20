#жесуипорошенко

Как и миллиарды украинцев, бесконечно возмущен потоками грязи, которые льются со всех сторон на отца нации Петра Алексеевича Порошенко. Он известен также как «Черчилль» и «тот парень из Миннесоты». Уверен: в ближайшие 24 часа Офис генерального прокурора принесет Петру глубокие извинения за беспочвенные подозрения в государственной измене. Ирина Венедиктова еще только начинает правильно удовлетворять прямые нужды активистов, волонтеров и ветеранов майдана.



Мы понимаем, что ей еще трудно. Но она стремительно учится, очень внимательно прислушивается к потребностям настоящих патриотов Украины. Дело об убийстве плавно превращается в дело о злостном нападении «ватников» на искреннего активиста с большим политическим будущим. Подозрение предъявляется убитому активистом человеку, что абсолютно отвечает требованию времени.



Неоднократно слушал так называемые пленки Деркача в оригинале. Потом с переводом. Могу со всей ответственностью заявить: Петро не виноват. Что ему инкриминируют? Полный абсурд, инспирированный Кремлем и его пятой колонной. Уже с первых звуков становится понятно: от начала и до конца Порошенко все сфабриковано. Ведь о чем, собственно говоря, идет речь?



О глубокой, искренней и трогательной дружбе двух людей, волею случая оказавшихся рядом, плечом к плечу, на линии фронта. Это, если хотите, фронтовое братство. Байден и Петр Алексеевич испытывают друг к другу очень теплые чувства. Мечтают провести время в Миннесоте. Каждый раз, когда Порошенко слышит голос вице-президента США, на него накатывают теплые, даже сентиментальные (однако без всякого оттенка сексуальности) чувства. Два умудренных жизнью и гибридной агрессией РФ человека обсуждают ключевые вопросы украинской политики четырехлетней давности. В чем тут, скажите, пожалуйста, состав преступления? В том, что Джо по-дружески советует другу Петру убрать генерального прокурора Шокина? Так это полностью соответствует принятой международной практике общения. Возьмите, к примеру, историю Древнего Рима. Понтий Пилат открытым текстом проводит проримскую политику, о чем есть множество свидетельств очевидцев. Не многие, правда, дожили до наших дней. Но они есть.



Возможно, генеральный прокурор Шокин как представитель старой формации слишком формально подошел к трактовке некоторых статей Уголовного кодекса. Начал вникать в пошлые распечатки банковских переводов финансовой разведки, завидовать миллионным суммам, поступавшим на счета Байдена, его сына и другим отпрыскам влиятельных американских семей

К сожалению, президент Зеленский повелся на фейковый вброс. Он без должного пиетета отозвался о Порошенко, неосторожно пообещав продолжение «приключений». Думаю, Зеленский не до конца разобрался в проблеме и весьма опрометчиво отозвался о своем коллеге по парламентской коалиции. Скоро он публично извинится за участие в инспирированном Кремлем скандале

Предположим, пленки Деркача правдивы и Порошенко действительно их сам записал для домашней коллекции «Весна в Миннесоте». Так ведь Джо не просто так требовал уволить генерального прокурора. Он за это давал вполне солидные деньги – ровно миллиард долларов. Кто выиграл от подобной сделки? Безусловно, наша оборонная промышленность, которая стала производить геликоптеры, подводные лодки и космические аппараты многоразового использования на конной тяге. Просто так получилось, что миллиард освоили предприятия Порошенко, поскольку экс-гарант прилагал все усилия для отражения агрессии РФ. Заметьте, вице-президент не требовал закрытия Липецкой фабрики, поскольку в общении между лидерами двух суверенных держав существуют «красные линии», которые ни в коем случае нельзя переходить.Прокремлевские СМИ вбрасывают тезис о том, что миллиард долларов американских налогоплательщиков Байден заплатил Петру за закрытие дела «Буризмы». Ложь от первой до последней буквы латинского алфавита. Да, Джо оказался хорошим, любящим отцом. Он заботился о карьере своего отпрыска Хантера. Как все дети, тот ни хера не понимал в газодобыче, что, впрочем, не мешало ему быть эффективным менеджером в «Буризме» и приносить несомненную пользу Коле Злочевскому. Возможно, генеральный прокурор Шокин как представитель старой формации слишком формально подошел к трактовке некоторых статей Уголовного кодекса. Начал вникать в пошлые распечатки банковских переводов финансовой разведки, завидовать миллионным суммам, поступавшим на счета Байдена, его сына и другим отпрыскам влиятельных американских семей. Понятно волнение отца, когда его сыну на хвост сели прокурорские. Любой на месте Джо поступил бы точно так же. Тем более за такие сумасшедшие деньги. О какой государственной измене идет речь?! Два любящих отца договорились сместить негодяя, не способного понять, насколько красиво цветут незабудки в Миннесоте.Кремлевские идеологи пытаются создать лживое, изначально обманчивое впечатление о существовании так называемого «внешнего управления» нашей мощной аграрной сверхдержавой. Сразу отмечу: сам термин был создан в одной подмосковной лаборатории ФСБ. Теперь его используют враги Украины для дискредитации мощного двухпартийного консенсуса демократов и республиканцев. На сфабрикованных пленках Деркача Петр Алексеевич предлагает Джо внедрить в ГПУ надежного американского «крота» с украинскими корнями. Фамилию смотрящего Порошенко не помнит, но он уже общался по этому вопросу с Джефом и тот буквально загорелся идеей. О какой госизмене здесь можно говорить, дорогие товарищи? Порошенко искренне заботится об уровне правоохранительной системы, хочет привлечь ценные американские кадры, поскольку речь идет о круглой сумме – миллиард долларов. Вы бы тоже подстраховались. А так будет в ГПУ человечек, который подтвердит: Джо, можете не волноваться, парни играют честно, при мне уже съели вторую папку с материалами в отношении Хантера.Кроме того, практика «смотрящих» за прокурорами является традиционной для Украины. За Шокиным, к примеру, пытался приглядывать грузинский реформатор, находящийся у себя на родине в розыске, Давид Сакварелидзе. По словам Порошенко, он напрямую отчитывался о проделанной работе в посольстве США. Это нормально. Допустим, куда побежит беременная девушка? Естественно, к гинекологу. Так и Сакварелидзе. К сожалению, Давид про…бал миссию, поскольку не сумел уберечь Шокина от совершения роковой ошибки. Он слишком увлекся скупкой дорогих брендовых вещей, в частности куртки, сделанной из меха тибетских хорьков. Поэтому понадобился коренной американец. Хотя и с украинскими корнями по матери. Надеюсь, она была из Львова. И Порошенко мог бы попросить назначить в ГПУ какого-нибудь Джона Фринберга из Пенсильвании, но не стал, поскольку понимает: Украина является суверенным, независимым государством.Следующая инсинуация – якобы прямой контроль США за фракцией «Самопомичь» Садового. Ну полный бред. Вспомните Ганну Гопко. Она же со скандалом покинула лоно львовского мэра, перейдя на сторону БПП Петра Алексеевича. О чем это говорит? О том, что Гопко не зависит от внешнего управления. И мы должны радоваться осведомленности Байдена, который прекрасно разбирается в парламентских расстановках. Трамп, к примеру, даже не подозревал о существовании Крыма. А Джо не такой. Он внимательно мониторит «Фейсбук» и одним из первых узнал о желании Натали Яресько стать премьером. Вполне логичный и обоснованный шаг: американская гражданка возглавляет Кабмин. О каком внешнем управлении здесь идет речь?! Что, кремлевские боты, обделались по полной? Тем более что наш Петро сумел так все провернуть, что вместо Яресько появился Гройсман. От стервец, как ловко он отминнесотил Джо!К сожалению, президент Зеленский повелся на фейковый вброс. Он без должного пиетета отозвался о Порошенко, неосторожно пообещав продолжение «приключений». Думаю, Зеленский не до конца разобрался в проблеме и весьма опрометчиво отозвался о своем коллеге по парламентской коалиции. Скоро он публично извинится за участие в инспирированном Кремлем скандале. И мы все понимаем, кому именно выдвинут, в конечном счете, обвинения.