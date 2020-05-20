В Киеве из-за нарушения санитарных норм закрыли один из рынков

Во время проверок соблюдения санитарных норм на 198 объектах Киева на нарушителей составили 46 админпротоколов. Из-за несоблюдения санитарных норм и регламента в Киеве закрыли рынок "Десна". Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Мы начали ослабление ограничений, но еще раз подчеркиваю: открытие заведений, предприятий - это, прежде всего, соблюдение правил и ответственность руководителей за безопасность персонала и посетителей. Например, в столице уже открылось 37 продовольственных рынков, для которых прописан четкий регламент работы. Один из них - рынок "Десна" - Госпродпотребслужба уже закрыла за несоблюдение санитарных норм и регламента", - сказал Виталий Кличко.



Он отметил, что соблюдение норм в столице контролируют группы из представителей Госпродпотребслужбы, муниципальной стражи, районной власти и коммунальщиков.



"Они проверяют работу рынков, предприятий общественного питания и других предприятий, уже начавших работать. И в случае выявления нарушений - на место вызывают наряд полиции и составляют админпротокол. Противоэпидемические группы уже проверили 198 объектов, а правоохранители составили 46 протоколов в отношении нарушителей. Также по моему обращению полиция проверила ночные клубы, оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которым город не позволял открываться. Они в минувшие выходные работали", - добавил Виталий Кличко.

