Зеленский: в языковых квотах в СМИ есть логика

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что можно вести диалог вокруг языковых квот на телевидении и в СМИ, отмечая при этом наличие логики при введении квот, однако подчеркивая при этом, что не должно быть несправедливости по отношению к любым группам населения в этом вопросе.



"Я абсолютно уверен, что вы можете вести эфир на любом языке – у нас есть квотирование. Справедливое квотирование или нет - можно говорить. Если канал вещает круглосуточно, то сложно может быть разобраться с квотами. Я думаю, что этот вопрос можно решить. Но справедливости ради - круто ведь знать украинской язык", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.



Зеленский считает, что с языковыми квотами "нужно навести порядок, если есть такие случаи (если кто-то действительно не может вести эфир на определенном языке – ИФ-У)", привлечь все телеканалы и другие СМИ.



"Давайте сядем, проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, очень важные, утеряны. А из-за этих деталей мы потом видим, что у нас есть какая-то даже несправедливость к неукраиноязычным людям в Украине. Несправедливости быть не должно", - отметил он.

