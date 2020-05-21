"Северный поток" освободят от норм Газовой директивы на 20 лет

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода).



Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года.



"В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.



