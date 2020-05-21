"Северный поток" освободят от норм Газовой директивы на 20 лет

"Северный поток" освободят от норм Газовой директивы на 20 лет

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода).

Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года.

"В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.