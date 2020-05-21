"Я ждал войны..."

В прошлом году 20 мая меня окружила толпа людей, пришедших посмотреть мою инаугурацию. Они жали мне руку, приветствовали меня, и пытались со мной сфотографироваться. Украинцы избрали меня 73 процентами голосов в надежде на то, что я наведу порядок в коррумпированном государстве и обеспечу стабильность.

Я никогда не думал, что быть президентом просто. Раньше я писал сценарии комедий и работал продюсером. В той команде, которую я привел с собой, было много умных, энергичных, способных и целеустремленных людей, но большинству из них не хватало политического опыта. У нас были большие надежды и яростная решимость улучшить ситуацию в нашей многострадальной стране и ее положение на мировой сцене.



И тут случился прошлый год.



Давайте начнем с того времени, когда слово «коронавирус» не было нам знакомо. Помните импичмент Трампа? Большую часть своей жизни в индустрии развлечений я гонялся за высокими рейтингами, а здесь мне хватило одного-единственного телефонного звонка, чтобы стать знаменитым на весь мир. История с импичментом вызывает у меня дискомфорт. Внимание американцев и всего мира было отвлечено от вопросов, которые больше всего важны для Украины. Нашу страну превратили в историю о президенте Трампе.



Вторая крупная проблема моего президентства досталась мне в наследство. На протяжении шести лет пользующиеся поддержкой России незаконные вооруженные группировки оккупируют часть Донбасса на востоке Украины. Миллионы людей в ходе боевых действий лишились своих домов, десятки тысяч получили серьезные ранения, и около 14 тысяч человек погибли. Когда я пришел на должность президента, война была в тупиковой ситуации, и почти каждый день на ней гибли люди.



Все это может показаться древней историей, потому что в марте я столкнулся еще с одним крупным кризисом, хотя на этот раз я не был в одиночестве. Пандемия covid-19 бросила вызов всем в мире. На Украине более 19 тысяч случаев заболевания covid-19 и, к сожалению, почти 600 умерших. Мы вынуждены перестраивать бюджетное планирование, чтобы преодолеть глобальные экономические потрясения.



Но не все так мрачно и безнадежно. Посреди всех этих кризисов есть один положительный момент, который дает мне надежду. Это международное сотрудничество. Оно было, есть и будет путем для движения вперед.



Сколько бы мнений, слухов и теорий ни возникало по поводу моего телефонного разговора с американским коллегой, и вопреки тому, что этот скандал привел к процедуре импичмента, Украина остается хорошим партнером и другом Соединенных Штатов. Мы получили военную помощь, которая необходима для обеспечения независимости нашей страны. Мы пользуемся поддержкой как демократов, так и республиканцев, а также простых людей во всех Соединенных Штатах. (На фоне этого скандала появился один положительный момент: я уверен, что теперь стало намного больше американцев и западных европейцев, которые могут отыскать Украину на карте мира.)



Что касается войны на востоке Украины, то моя администрация понимает, что единственным способом действий здесь является дипломатия и диалог. С самого начала приоритетом для меня стало возобновление встреч между руководителями Германии, Франции, Украины и России с целью обсуждения вопросов мира. Мы перезапустили диалог с Россией, и она вернула нам три корабля и 24 украинских моряка, которые были захвачены годом ранее. В Донбассе произошло определенное разведение сил. А обмен пленными позволил вернуться домой 131 украинцу. Тем не менее, война на Украине по-прежнему подрывает безопасность и стабильность Европы, и нам понадобится дополнительная помощь союзников, чтобы положить ей конец.



Конечно, я понимаю, что пандемия все нарушила. Социальное дистанцирование идет рука об руку с политическим дистанцированием. Кризис заставил многие страны в первую очередь сосредоточиться на решении внутренних проблем. Это вполне понятно, но в эпоху транснациональных кризисов, которым границы не помеха, мы не должны упускать из виду колоссальный положительный потенциал международного сотрудничества.



Украина — небогатая страна, но мы решили сделать все возможное, чтобы помочь страдающим от пандемии. Украинские инженеры спроектировали и построили самый большой в мире транспортный самолет, который доставляет предметы медицинского назначения из Китая в Польшу, Францию, Германию и другие страны Евросоюза. В начале апреля мы отправили наших врачей в Италию. Их работа по лечению пациентов помогла нам извлечь ряд уроков о распространении болезни, и мы сейчас пользуемся полученным опытом при осуществлении карантинных мероприятий, спасая жизни украинцам.



Мы тоже получили помощь из многих стран. Соединенные Штаты и Евросоюз предоставили нам миллионы долларов и евро финансовой помощи для борьбы с коронавирусом. Турция и Объединенные Арабские Эмираты направили нам необходимую гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования и средств защиты. Мы ждем обещанной помощи от Международного валютного фонда и других организаций для стабилизации экономики после пандемии.



Путь к восстановлению долог. Война в Донбассе не закончилась. Но оглядываясь назад на свой первый год пребывания у власти и глядя вперед на второй, я надеюсь. Надеюсь на то, что вместе мы сделаем мир и Украину лучше.

