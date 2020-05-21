В ЕС появились новые правила для авиапассажиров

Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья. Об этом говорится в совместном сообщении Европейского агентства авиационной безопасности и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, опубликованном в четверг, 21 мая.



В сообщении приводятся правила для авиакомпаний, которые необходимо соблюдать в условиях распространения коронавируса.



В частности, авиаперсоналу необходимо использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук. Также от авиаперевозчиков требуют обеспечить соблюдение социальной дистанции между пассажирами.

