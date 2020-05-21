Железная дорога готова возобновить перевозки

Укрзализныця готова к возобновлению пассажирских перевозок, уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский" сегодня, 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.



"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировано МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтировано пригородный вокзал", - отметил министр.



Отмечается, что Укрзализныця завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе, точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю, добавили в министерстве.



Также отремонтировано здание пригородного вокзала. Его соединили навесом с платформами и выполнили их "зарежимление", чтобы исключить попадание безбилетных пассажиров. Кроме этого, как указано, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, билетные кассы, оборудованы новые туалеты, которые учитывают потребности маломобильных групп, в том числе, людей с инвалидностью и мам с младенцами.



На вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры, которые имеют функцию распознавания лица. Министр подчеркнул необходимость установления таких систем и на пригородном вокзале. Криклий также поручил завершить ремонтные работы на эскалаторе в вестибюле Центрального вокзала в короткие сроки, а не к концу года, как планировалось Укрзализныцей.

