Кличко: благодаря бесснежной зиме у Киева остались значительные запасы соли

Минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, средства, которые были выделены на уборку снега, были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники, выплату зарплат, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Как рассказал мэр в четверг в ходе онлайн-брифинга, подготовка к осенне-зимнему периоду всегда начинается заблаговременно, в начале лета, «и никто заранее не знает, какой будет зима - снежной или нет».



«Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли.. составляют более 44,5 тысячи тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли », - подчеркнул Кличко.



Также, как рассказал городской голова, средства, выделенные «Киевавтодору» в прошлом сезоне, были направлены на зарплату сотрудникам коммунальных служб, приобретение горюче-смазочных материалов.



«Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц», - подчеркнул мэр.