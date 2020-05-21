Число бедных в Украине возрастет - Минсоцполитики

Уровень бедности в 2020 году вырастет на 6,5%, до 45% от всего экономически активного населения. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило министерство социальной политики. По мнению Минсоцполитики, это связано с пандемией COVID-19. Вместе с тем в министерстве считают, что оценки Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о росте уровня бедности с 27,2% до 43,6% по итогам 2020 года являются некорректными и нуждаются в уточнении.



В министерстве сослались на расчеты Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи Национальной академии наук Украины, в соответствии с которыми уровень бедности был на уровне 38,5%.



После прироста на 6,5% по итогам 2020 года показатель вырастет до 45%. При этом под уровнем бедности понимаются затраты ниже фактического прожиточного минимума.

