Трамп: Китай проводит масштабную кампанию дезинформации, чтобы Байден выиграл выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что "масштабная дезинформация" Китая направлена на то, чтобы его главный соперник, бывший вице-президент США Джо Байден выиграл президентские выборы.



Об этом Трамп написал в своем Twitter.



Он назвал "позором" "дезинформационную и пропагандистскую атаку" Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.



"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они это делали десятилетиями, пока не появился я!" - написал Трамп.