Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение

Юрист Леонид Маслов, который входит в группу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заявляет об изменении подозрения фигурантам дела. «Заменено подозрение, коротко. Мотив. Убрали «ультранационалистические идеи», «величие арийской расы» и другой подобный трэш.

Теперь «неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста». Эти неустановленные лица «привлекли» Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве», - написал юрист на своей странице в Фейсбук в четверг.



Таким образом, по словам Маслова, Антоненко теперь является не организатором преступления, а исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко – только закладывала взрывчатку вместе с Антоненко.



«Теперь они еще и уничтожили машину «Субару» и в связи с неизвестными обстоятельствами сохранили неизвестную взрывчатку, что добавляет еще 2 статьи в обвинении», - отметил Маслов.



Он добавил: «Похоже, что завтра произойдет завершение расследования и раскрытие всех доказательств».



В Национальной полиции Украины и в Офисе генерального прокурора агентству сообщили, что в настоящее время не располагают информацией об изменении подозрения фигурантам «дела Шеремета» и возможном завершении расследования.

