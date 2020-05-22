Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.



"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул он в разговоре, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.



Зеленский обратился к Ниинистё с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

