Рада вернется к работе, у нардепов COVID не нашли

После выявления коронавируса у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича проверили 53 депутатов. Ни у одного из них не обнаружили инфекции. Об этом в яптницу, 22 мая, сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook



"За несколько последних дней протестовали ПЦР-тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружен. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе", - написала она.



По словам нардепа, парламент может возобновить работу 2 июня.



Напомним, с 18 мая Рада вернулась к обычному режиму работы, но уже 20 мая фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у коллеги. В связи с этим депутаты решили отменить все заседания на этой неделе.

