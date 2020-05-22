Какой домашний интернет в Борисполе выбрать

Местный поставщик интернет-услуг или национальный провайдер: какой интернет для дома выбрать жителям Борисполя? Из-за территориальной близости к Киеву в городе много компаний-провайдеров, а качество связи довольно хорошее. В этой статье мы расскажем, какой интернет доступен местным жителям и какая компания предоставляет услугу скоростного беспроводного соединения на выгодных условиях.

Интернет-провайдеры в Борисполе

Бориспольцы не ограничены в выборе интернет-провайдеров. В городе успешно работают как местные поставщики услуг, такие как Boryspil.net, «Монолит.Нет» и другие, так и общенациональные — Киевстар и «Укртелеком». Некоторые местные провайдеры обеспечивают доступ к сети не только в городе, но и окрестных селах Бориспольского района. Но проверять, входит ли домашний адрес в зону покрытия того или иного поставщика услуг, не всегда удобно.

В отличие от региональных провайдеров, Киевстар работает по всей Украине, а их домашний интернет в Борисполе пользуется спросом. Как и в других населенных пунктах, здесь проводят интернет-подключение через оптоволоконный кабель. Такая технология отличается высокой скоростью и стабильностью соединения. Причем есть возможность подключить к сети квартиру в многоэтажке или подвести кабель к частному домовладению.

Что предлагает компания Киевстар

Киевстар дает беспроводной доступ к интернету дома на скорости до 100 Мбит/с. Этого хватит, чтобы одновременно пользоваться сетью с нескольких устройств. То есть, если в квартире установлен ПК или ноутбук, также вы пользуетесь смартфонами и планшетом, трафик будет работать без задержек и пауз.







Главное отличие – стоимость тарифа не зависит от скорости передачи данных. В любом тарифном плане провайдер дает максимально возможную скорость трафика. Цена интернета в месяц зависит от наличия дополнительных услуг и региона.

Бонусы и специальные предложения

Жители Борисполя могут подключить домашний интернет по выгодному тарифу и пользоваться им первые четыре месяца со скидкой 50%. Как это сделать?

Нужно оформить заявку на сайте провайдера и дождаться подключения. Обычно с момента ее оформления до звонка оператора проходит час. Платить за подключение не нужно. Сейчас действует акция «Собственная скидка». По ее условиям новые пользователи будут платить первые месяцы половину от стоимости услуги, если подключатся к тарифу «Безлим 100».

Для действующих абонентов сети у оператора есть спецпредложение. Если вы уже пользуетесь мобильным номером Киевстар, то можете выбрать тариф для смартфона, что включает домашний интернет. Так вы будете платить одноразово за две услуги с внушительной скидкой.

К примеру, по условиям тарифа «Все вместе Выгодный» пользователи получают:

безлимит на звонки

неограниченный мобильный трафик

180 минут для звонков на другие номера и за границу

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с

Ознакомиться с региональными тарифными планами для Борисполя можно на сайте kyivstar.ua.