Базар онлайн, или как карантин стал двигателем прогресса – в программе «Утро с Интером»

Непростая ситуация в стране подталкивает предпринимателей искать нестандартные решения. Из-за карантина некоторое время работа рынков была полностью парализована. Но даже сейчас, после смягчения ограничений, открылись далеко не все торговые площадки. А значит, многие сельские жители остаются без прибыли. Герой сюжета программы «Утро с Интером» нашел способ им помочь.



В селе Гоголев Киевской области проживает около 5 тысяч человек. Практически в каждом дворе – теплица. А рынок, где люди раньше продавали овощи и куда за покупками съезжались жители Киева и Броваров, уже второй месяц не работает. Программист из Киева Эдуард Линник, приехав в село в гости к теще, узнал, что селянам негде торговать, и придумал, как помочь.



«Из-за карантина все рынки закрыты, и местные оказались в состоянии отчаяния, – говорит житель Киева Эдуард Линник. – Они выращивали какую-то продукцию: зелень, мясо, еще что-то. Везли в Киев или продавали у себя на рынке. И в один момент это все закрылось. И все. Денег нет, ничего нет, а коммуналку надо платить».



Мужчина посоветовался с местными жителями и решил создать для них онлайн-базар! «Сайт я этот сделал буквально за две недели, – рассказал Эдуард «Утру с Интером». – Правда, работал круглосуточно».







Овощи, фрукты, мясо, молочка – все, что когда-то можно было найти на рынке, сейчас попадает на виртуальные прилавки. Весь товар Эдуард фотографирует лично в домашней фотостудии. Объясняет, что селяне пока не имеют такого технического оснащения, чтобы делать снимки своей продукции самостоятельно. Фоторедактор не использует принципиально.



В течение рабочей недели продавцы принимают заявки через Интернет. А в воскресенье утром пакуют в холодильники свой товар и развозят заказы. Качество продукции проверяют в лаборатории рынка, которую местные власти попросили сотрудничать с проектом. Лариса Резниченко – одна из 250-ти онлайн-продавцов. На сайте предлагает покупателям домашнюю зелень: салат, укроп, петрушку, кинзу... «Это для нас находка, – говорит она. – Пусть мы немного товара продаем, но хоть что-то начинаем делать, не выбрасываем выращенное на мусорку».



Карантин тоже может быть двигателем прогресса! Жители села Гоголев Киевской области доказывают это своим примером. Пока государство постепенно выходит из режима изоляции, а предприятия подсчитывают убытки и думают, как им работать дальше, свой первый шаг к выходу из кризиса гоголевцы уже сделали.

