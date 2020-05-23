В Украину из США спецрейсом вернулись 194 пассажира - посольство

Из Сиэтла, что в США, в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в США.



“194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г.Сиетл, шт.Вашингтон”, — говорится в сообщении.



В посольстве добавили, что этот спецсамолёт является восьмым в процессе возвращения граждан из США в Украину.



Примечательно, что это первый в истории украинских авиалиний самолет, прилетевший из Сиэтла.

