МОЗ согласился со смягчением карантина в Киеве

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, вопреки заявлению, которое он сделал ранее в субботу, 23 мая. Степанов на своей странице в Facebook сообщил, что получил свежие данные по Киеву, которые свидетельствуют от улучшении ситуации.



"Уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина", - написал Степанов.



Он отметил, что решение об очередном послабление - дело городской комиссии ТЭБ и ЧС.



Также Степанов сообщил, что 22 мая его заместитель Виктор Ляшко встретился с руководством Киевского метрополитена. Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Они разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19.

