Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына

Канадской певице Граймс пришлось изменить имя своего сына X Æ A-12 (читается как «Экс Эш Эй-Твелв»). Теперь в документах ребенка зовут X Æ A-Xii. Об этом певица рассказала во время общения с фанатами в инстаграме.



Согласно законам штата Калифорния, где родился X Æ A-Xii, при регистрации имени можно использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы. Поэтому Граймс и отец ребенка Илон Маск изменили A-12, отсылку к любимому самолету-разведчику пары, на A-Xii. «Честно говоря, так выглядит даже лучше», — заявила певица.



Граймс не объяснила, разрешили ли родителям использовать в имени ребенка лигатуру Æ. Возможно, Маска и Граймс заставят еще раз изменить имя их сына в документах, убрав из него Æ.

