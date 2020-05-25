Кличко анонсировал реконструкцию Крещатика

В следующем году в столице планируют реконструировать Крещатик, в последний раз масштабная реконструкция которого проходила в 1998 году. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



“В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика, ее не делали уже много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году если бы высаживали крупномерные деревья, не было бы никакого смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы нашего города”, — сказал Кличко.



По его словам, масштабная реконструкция Крещатика в последний раз происходила в 1998 году.

