Зеленский призвал Израиль ратифицировать соглашение о ЗСТ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Израиля ратифицировать соглашения о зоне свободной торговли между странами. Данное соглашение было подписано сторонами еще 21 января 2019 года.



Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.



Отмечается, что об этом Зеленский сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.



"Он (Зеленский - ред.) призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019", - сообщили в ОП.



Также стороны обсудили возможные проекты для инвестирования со стороны Израиля в Украине. В частности, возможность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.

