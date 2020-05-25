В полиции появился секретный департамент

В Национальной полиции появился новый департамент, информация о котором полностью засекречена. Известно лишь название - Департамент защиты интересов общества и государства, сообщает в понедельник, 25 мая, Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ Нацполиции.



"На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются", - говорится в сообщении.



Как указано в ответе, сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента "являются служебной информацией".



По информации ЦПК, новый департамент "унаследовал функции экономического", но будет покрываться за ширмой "служебной информации".

