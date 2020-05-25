Для украинцев готовят новую платежку

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разделит платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку. Об этом сказал в интервью Бизнес.Цензору глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.



"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка - это естественная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании", - сказал Тарасюк.



Напомним, с января украинцы начали получать отдельную платежку за доставку газа. Как пояснил регулятор – это разделение платежа, который существовал и ранее.



При этом платежки за доставку газа получили и те потребители, которые газом не пользуются. После этого регулятор пообещал снизить стоимость услуги для таких потребителей. После разделения данный вид коммунального платежа вырос, отмечают потребители.



