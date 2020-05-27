Фрэнк Синатра "спел" хит Бритни Спирс Toxic

Легендарный американский джазмен и актер Фрэнк Синатра "исполнил" хит Бритни Спирс Toxic. Об этом сообщает Futurism.



Записать выполнена голосом певца с помощью искусственного интеллекта. В компании Open AI создали нейросеть Jukebox, генерирующую голос.



Разработчики искусственного интеллекта Си Джей Карр и Зак Зуковски отметили, что программа позволяет записать любой трек в стиле любых музыкантов. Они провели эксперимент с Фрэнком Синатрой и Бритни Спирс.



Также сообщается, что программа позволяет создавать музыку в стиле более 9000 исполнителей и музыкальных групп. В базе также есть голоса Дэвида Боуи и The Beatles.





